BÖBREK VE KALP HASTASIYSANIZ...

Yeşil çayın böbrek hastaları, hipertiroidi hastaları, bazı kalp ve damar hastaları, tansiyon hastaları ve panik atak gibi bazı psikolojik vakalar ve kan sulandırıcı ilaç kullananlar tarafından tüketilmemesi veya doktoruna danışarak tüketmesi gerektiğini vurgulayan Tuba Örnek, “Ayrıca tıpkı siyah çay gibi yeşil çayın da demir emilimini azaltmak gibi etkisi bulunduğundan yemekten hemen sonra değil, 1-2 saat sonra, öğün aralarında tüketilmesi önerilir. Yeşil çay günde 3-4 fincandan fazla tüketildiğinde sağlık sorunları ortaya çıkardığı için bu ölçüleri geçmemeye özen gösterilmeli” hatırlatmasında bulundu.