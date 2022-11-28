Bir kripto para borsası daha kapandı

FTX'in iflasının etkileri henüz aşılamazken kripto para piyasasında yeni bir kapanma haberi geldi.

Mesajlaşma uygulamasıyla tanınan Japon teknoloji firması LINE'ın alt kuruluşu olan kripto para borsası Bitfront kapanma kararı aldığını açıkladı.

Bitfront sitesinde yer alan açıklamada "Hızlı bir dönüşüm yaşayan sektördeki zorlukları aşmak için gösterdiğimiz çabalara rağmen Bitfront'u kapamamız gerekiyor" ifadeleri yer aldı.

Sitede yer alan bilgilere göre platformun aylık 186 milyon aktif kullanıcısı bulunuyordu.