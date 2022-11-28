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Bitfront kapanma kararı aldı

Aylık 186 milyon aktif kullanıcısı bulunan Bitfront kapanma kararı aldığını açıkladı

Giriş: 28.11.2022 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
Bitfront kapanma kararı aldı
Bir kripto para borsası daha kapandı
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HABERTURK.COM

FTX'in iflasının etkileri henüz aşılamazken kripto para piyasasında yeni bir kapanma haberi geldi.

Mesajlaşma uygulamasıyla tanınan Japon teknoloji firması LINE'ın alt kuruluşu olan kripto para borsası Bitfront kapanma kararı aldığını açıkladı.

Bitfront sitesinde yer alan açıklamada "Hızlı bir dönüşüm yaşayan sektördeki zorlukları aşmak için gösterdiğimiz çabalara rağmen Bitfront'u kapamamız gerekiyor" ifadeleri yer aldı.

Sitede yer alan bilgilere göre platformun aylık 186 milyon aktif kullanıcısı bulunuyordu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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