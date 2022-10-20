23. dakikada Oğulcan Çağlayan yerden pasında ceza sahası içerisindeki Rahmetullah Berişbek topla buluştu. Bu oyuncu, kaleci Onur Güney ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunda top kaleciden döndü.
38. dakikada Amasyaspor FK atağında sol kanattan Arif İşçi'nin ceza sahasına yaptığı ortada Kadir Seven'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
42. dakikada Bitexen Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan'ın, Amasyspor FK'nin ceza sahasına gönderdiği uzun pasta Alparslan Devlet Yüce'nin kafa ile uzaklaştırmak istediği top Murat Cem Akpınar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaklaşık 25 metreden yaptığı sert şutta top filelerle buluştu: 1-1.
66. dakikada Sergio'nun ara pasında ceza sahasına giren Oğulcan Çağlayan arka direkte bulunan Görkem Sağlam'a topu aktardı. Boş pozisyonda bu oyuncu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
70. dakikada Görkem Sağlam'ın defansın arkasına attığı topta Sergio, kaleci Onur Güney ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.
Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabakayı 3-1 kazanan Bitexen Giresunspor, 4. tura yükseldi.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Muratcan Ilgaz
Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Talha Ünvan, Sergen Piçinciol, Senghor (Dk. 46 Sergio), Mejia (Dk. 61 Savicevic), Doğan Can Davas (Dk. 61 Görkem Sağlam), Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Kuwas), Murat Cem Akpınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Oğulcan Çağlayan (Dk. 83 Mert Han Kurt)
Amasyaspor FK: Onur Güney, Enes Salih Çavdar, Alparslan Devlet Yüce, Yahya Kemal Baki (Dk. 72 Bedirhan Kurt), Mehmet Can Göndüz (Dk. 84 Semih Acar), Talha Reşat Bulut, Furkan Karabatak (Dk. 84 Abdul Kadir Dursun), Emircan Ataş, Ceyhun Hidayet Osman Çepnioğlu (Dk. 72 Kemal Aleçakır), Arif İşçi, Mustafa Can Karagöz (Dk. 57 Yusuf Emre Baran)
Goller: Dk. 42 Murat Cem Akpınar, Dk. 66 Görkem Sağlam, Dk. 70 Sergio (Bitexen Giresunspor), Dk. 38 Kadir Seven (kendi kalesine) (Amasyaspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 35 Senghor, Dk. 88 Murat Cem Akpınar, Dk. 90 Mert Han Kurt (Bitexen Giresunspor)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!