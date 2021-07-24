Salı günü 30.000 doların altına gerileyen ancak buradan gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçen Bitcoin, bugün 33.937 dolara kadar çıktı.

Bitcoin'in son 24 saatteki yükselişi yüzde 4'ü buldu.

Benzer bir şekilde yüzde 4 değerlenen Etehreum da 2.144 doları gördü. Bitcoin'in haftalık yükselişi yüzde 6.3'ü, Ethereum'unki ise yüzde 12.4'u buldu.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 91'i dolar bazında değer kazandı.