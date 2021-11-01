Bitcoin sakin geçen bir haftasonunun ardından yeni haftada yükselişe geçti. Sabah saatlerinde kısa bir süreliğine 60.000 doların altını gören Bitcoin, buradann gelen tepki alımlarıyla yeniden 62.000 dolara çıktı.

BİTCOİN'İ EN ÇOK HANGİ ŞEHİR ARIYOR?

Son artışla beraber Bitcoin son 24 saatte yüzde 2 yükselmiş oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük 2. kripto para olan Ethereum da günlük yüzde 1.4'lük değer artışıyla 4.325 dolara tırmandı.

Haftasonu gelen kâr satışlarıyla 0.000057 dolara gerileyen SHIBA INU ise bugün yeniden yönünü yukarı çevirdi. SHIBA INU günlük yüzde 13 yükselişle 0.000073 dolara çıktı.

Facebook'un 'metaverse' açıklaması sonrası yüzde 300'ün üzerinde değer kazanan Decentraland (MANA) ise yeni haftaya satış dalgasıyla girdi. MANA son 24 saatte yüzde 18 değer kaybederek 2.75 dolara geriledi.

Son düşüşe rağmen MANA son 1 haftada yatırımcısına yüzde 248 kazandırdı.

TSİ 12.40 itibarıyla günün en dikkat çekici yükselişlerinden birisine ise Solana imza attı. Solana yüzde 11 değer kazanarak 209 doları aştı.