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Önceki hafta Kasım 2020'den bu yana ilk kez 18.000 doların altını gören Bitcoin zorlu bir haftada yükseliş kaydetti.

Fed'in 15 Haziran'da 28 yılın ardından ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve net bir şekilde artırımların devamının geleceğini açıklamasıyla küresel piyasalara resesyon endişesi hakim olmuş küresel borsalarda gerilemeler yaşanmıştı.

Kripto paralar da son dönemler de sık sık gözlemlendiği gibi borsalara paralel hareket etmiş ve önemli düşüşler kaydetmişti. Bu düşüşlerde önemli kripto para borsalarının açıkladığı işten çıkarma kararlarının yartttığı olumsuz rüzgarlar da etkili olmuştu.

Bu hafta ise Bitcoin uzun süre 20.000 dolar seviyesinde hareket etmesinin ardından 21.000 doların üzerine tırmandı.

İLK 10'DA SADECE SOLANA KAYBETTİRDİ

Bugün itibarıyla 21.400 dolarlık değere ulaşan Bitcoin dolar bazında son 1 haftada yüzde 9.1 kazandırdı. Ethereum'daki haftalık yükseliş ise yüzde 18'i buldu. Ethereum bugün 1.240 doları aştı.

Haftalık performanslara bakıldığında Binance Coin yüzde 16.4, Ripple yüzde 16.2, Cardano (ADA) yüzde 9.5, Dogecoin yüzde 4.5 yükseldi. Solana ise bu hafta yüzde 3.2 düşerek piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto paralar arasında yatırımcısına kaybetttiren tek para oldu.

Tabii bu haftaki yükselişe rağmen Bitcoin 2022 genelinde yüzde 55, Ethereum ise yüzde 67 düştü.