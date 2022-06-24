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Hafta boyunca 20.000 dolar civarında bir seyir izleyen Bitcoin yönünü yukarı çevirdi.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.2 yükselerek 21.288 dolara çıktı. Ethereum ise daha hızlı bir yükselişle yüzde 8.2 değer kazandı ve 1.213 dolara çıktı.

Binance Coin yüzde 5.1 yükselirken Ripple'da günlük artış yüzde 13.2'yi, Cardano'da (ADA) yüzde 6.2'yi, Solana'da yüzde 10.8'i, Dogecoin'de ise yüzde 5.6'yı buldu.

RESESYON ENDİŞELERİNDE KISMİ AZALMA

Dün, açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri birçok ülkede ekonomik faaliyetlerin yavaşladığına işaret etti. Bu da dünya genelinde merkez bankalarının sıkılaştırma adımlarında o kadar da agresif davranmayabileceğine yönelik bir beklenti doğurdu.

Resesyon endişelerindeki kısmi azalma risk iştahını artırırken kripto paralarda yükselişe yol açtı.