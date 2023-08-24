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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bitcoin yönünü yukarı çevirdi: 24 Ağustos kripto para fiyatları - İş-Yaşam Haberleri

        Bitcoin yönünü yukarı çevirdi

        ABD'de PMI verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından Bitcoin yüzde 1.7'lik yükselişle 26.400 doların üzerine tırmandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 12:53 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:53
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        Bitcoin yönünü yukarı çevirdi
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        Üç hafta boyunca 29.000 dolar civarındaki seyrinin ardından geçen hafta 26.000 doların altına gerileyen Bitcoin, ABD verilerinin etkisiyle bugün yönünü yukarı çevirdi.

        Dünyanın en büyük kripto parası öğlen saatlerinde günlük yüzde 1.7 yükselerek 26.400 dolara çıktı. Son yükselişe rağmen Bitcoin son 1 haftada dolar bazında yatırımcısına yüzde 7.3 kaybettirdi.

        Bugün; Ethereum yüzde 1.6 yükselirken, Binance Coin yüzde 1.9, Ripple yüzde 1.2, Cardano (ADA) yüzde 2.8, Solana yüzde 4.6, Tron yüzde 1.8, Dogecoin ise yüzde 0.3 yükseldi.

        PMI VERİLERİ BEKLENTİNİN ALTINDA

        Dün, S&P Global, ABD'nin ağustos ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, ağustosta geçen aya kıyasla 2 puan azalarak 47 değerine geriledi. Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde 49.3 değerini alması yönündeydi. ABD'de hizmet sektörü PMI ise ağustosta geçen aya göre 1.3 puan azalarak 51 değerine geriledi. Son 6 ayın en düşük seviyesine inen endeksin 52.3 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

        Bu verilerin ardından Fed'in parasal sıkılaştırma döngüsünün sonuna gelindiği beklentisi yükseldi. Bu gelişme kripto paralarda risk iştahını artırdı.

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