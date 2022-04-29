Kripto para piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Geçen hafta Fed'in açıklamalarıyla gelen satış dalgası bu hafta başında 'kripto para dostu' Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldığının duyurulmasıyla kısmen durmuştu.

Pazartesi günü 38.300 dolar seviyesinde olan Bitcoin, Twitter haberiyle salı günü 40.600 doların üzerini gördü. Ancak çarşamba günü özellikle doların güçlenmesinin etkisiyle kısa süreliğine 38.000 doların altını gördü.

Bitcoin dün akşam saatlerinde ise gelen tepki alımları ile yeniden 40.000 dolarlık psikolojik seviyenin üzerini zorladı. 40.220 doları gördükten sonra yönünü aşağı çevirdi.

Bugün TSİ 12.20 civarında 38.940 doları gören Bitcoin ardından 39.100 doların üzerine çıktı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.3 değer kaybetti.

Benzer şekilde Ethereum da yüzde 1.5 düşerek 2.890 dolara geriledi.