Bitcoin cumartesi günü yaşanan yüzde 17'lik büyük çöküşün ardından bugün yönünü yukarı çevirdi.

Haftasonu 45.000 doların altını gören Bitcoin 2 gündür 50.000 dolarlık psikolojik seviyeyi kırmakta zorlanıyordu. Ancak bu sabah itibarıyla dünyanın en büyük kripto parası 51.000 doların üzerine tırmandı. Son 24 saatte yüzde 4 değer kazandı.

Benzer şekilde cumartesi günü 3.700 doların altını gören Ethereum da bugün 4.360 dolara yükseldi. Ethereum'un günlük yükselişi yüzde 4.2'yi buldu.

Piyasa değeri bakımından ilk 20'de yer alan kripto paralar arasında en hızlı yükselişlerden birisine Avalanche (AVAX) imza attı. AVAX son 24 saatte yüzde 12 değer kazanarak 95 doları gördü.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 95'i bu sabah itibarıyla günlük olarak değer kazancı yaşadı.