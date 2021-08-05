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Haftasonu 42.000 doları aşan dün ise 37.700 dolara gerileyen Bitcoin yönünü yukarı çevirdi.

Bitcoin sabaha karşı 39.952 doları gördü ancak 40.000 dolarlık kritik seviyeyi kıramadı. Ardından 39.470 dolara çekildi. Bu çekilmeye rağmen Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.2 değer kazandı. Bu yükselişte 38.000 doların altından gelen tepki alımları etkili oldu.

FED DE ETKİLİ OLDU

Bunun yanında Fed'in beklenenden erken bir şekilde varlık alım programında azaltıma gidebileceğine yönelik beklentiler de son 24 saatteki yükselişe katkıda bulundu.

Ethereum da günlük yüzde 7.6 yükselerek 2.700 doları aştı. Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 88'i son 24 saatte dolar bazında yükseliş kaydetti.