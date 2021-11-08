Geçen hafta dar bir bantta hareket eden Bitcoin yeni haftaya yükselişle başladı.

Son 24 saatte yüzde 6.1 değerlenen Bitcoin sabah saatlerinde 66.112 doları gördü. Böylece 66.930 dolarlık tarihi zirvesine yaklaştı.

Haftaya yükselişle başlayan Ethereum da yüzde 4.2 değer kazanarak 4.762 dolara yükseldi ve yeni tarihi zirvesini gördü.

Ethereum ve Bitcoin'deki yükselişe karşılık Binance Coin yüzde 2'lik düşüşle 641 dolara, Solana ise yüzde 4'lük düşüşle 248 dolara geriledi.

Son 24 saatte yüzde 9 yükselen Avalanche ise 91.98 doları görerek rekor kırdı.

Analistler dünya genelinde artan enflasyon endişelerinin yatırımcıların kripto paraya ilgisini artırdığını ifade etti.