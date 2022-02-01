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Kripto paralar dün itibarıyla dolar ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan gerilemeyle yönünü yukarı çevirdi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.5 değer kazanarak 38.430 dolara çıktı.

Ethereum ise yüzde 8.5 yükselerek 2.730 doları aştı. Solana ise yüzde 17 değer kazanarak günü en dikkat çekici yükselişlerinden birisine imza attı ve yeniden 100 doların üzerine tırmandı. Solana'nın yükselişinde önemli kripto para platformlarından Coinbase'in Solana ekosisteminden iki tokenı listelemesi etkili oldu.

Piyasa değer bakımından il 100'de yer alan kripto paraların 95'i bu sabah itibarıyla son 24 saatte değer kazancına imza attı.