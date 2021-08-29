Bitcoin pazartesi günü 3 ayın ardından 50.000 doları aştı ancak gelen kâr satışlarıyla hafta boyu bu seviyeyi bir daha yakalayamadı.
Bu sabah da 46.677 dolara kdar yükseldi ancak yine 50.000 dolara yaklaştıkça satışlar geldi ve 48.500 dolara geriledi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.8 değer kaybetti.
Dünyanın en popüler kripto parası 50.000 doları aşmakta zorlansa da son 1 ayda yüzde 22 yükselerek yatırımcısının yüzünü güldürdü.
Ethereum da benzer bir şekilde bugün yüzde 0.9 düşerek 3.202 dolara düştü. Ancak Ethereum da son 1 ayda yüzde 34 yükseldi.
CARDANO'YA 'ALONZO' DOPİNGİ
Ağustos ayının en dikkat çekici kripto parası ise Cardano (ADA) oldu. Cardano son 1 ayda yüzde 118 yükseldi. Cardano 20 Ağustos'ta Binance Coin'i geride bırakarak piyasa değeri bakımından en büyük 3. kripto para oldu. Bu yükselişte 12 Eylül'de gerçekleşecek 'Alonzo' güncellemesine yönelik olumlu beklentiler etkili oldu. Güncellemeyle Cardano ağı gelişmiş akıllı kontrat çözümlerini ve DeFi uygulamalarını desteklemeye başlayacak.
Bunun yanında Ethereum ağında üretilen ERC20 tokenlarının da Cardano ağına geçişinin mümkün hale gelmesi bekleniyor.
Cardano'ya geçilse de Binance Coin'de son 1 ayda yüzde 52 ile hızlı bir yükseliş kaydetti. Binance Coin bu sabah itibarıyla günlük yüzde 0.2'lik yükselişle 488 doları gördü.
TEŞVİK AVAX'A YARADI
Avalanche (AVAX) bugün yüzde 5 yükselişle 48.9 doları görürken son 1 ayda yatırımcısının parasını katladı. AVAX 1 ayda yüzde 292 değer kazandı. Avalance,18 Ağustos'ta 180 milyon dolarlık likidite madenciliği teşvik programını duyurdu. Avalanche Rush adı verilen programla en iyi DeFi uygulamalarını platforma kazandıracağı ve ilk aşamada Aave ve Curve’ün katıldığı belirtildi.
Ayrıca Avalanche ağı üstünde çalışan geliştiricilerin sayısının her geçen gün artması da fiyatı olumlu yönde destekledi.
Bunların yanında Ripple aylık yüzde 53, Dogecoin yüzde 34, Solana ise yüzde 196 yükseldi.
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