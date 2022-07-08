Kripto paralarda yükseliş

Bitcoin uzun süreli düşüş ve kararsız hareketinin ardından bugün yönünü yukarı çevirdi. Dünyanın en popüler kripto parası sabaha karşı 22.314 dolar gördü. Ardından 21.800 dolara gerilese de günlük yükselişi yüzde 6.7 oldu.
Ethereum da benzer şekilde bu sabah itibarıyla günlük yüzde 5.8 yükselerek 1.215 dolara çıktı. Binance Coin yüzde 2.1, Ripple yüzde 6.7, Cardano (ADA) yüzde 2.4, Solana yüzde 1.9, Dogecoin ise yüzde 3.3 yükseldi.
Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 86'sı son 24 saatte dolar bazında yükseliş kaydetti. Kripto paraların toplam piyasa değeri de 919.1 milyar dolardan 962.3 milyar dolara çıktı.
Kripto para piyasalarını etkileyen yeni bir haber akışı yaşanmazken analistler Bitcoin'deki sıçramanın son günlerde borsalarda yaşanan yükselişlerin arkasından yaşandığına dikkat çekti. Resesyona ilişkin korkuların fiyatlamasında başlayan gevşeme ile Nasdaq Bileşik Endeksi son 5 günde yüzde 5.2 yükseldi. Kripto paralar geçen yıldan başlayarak dikkat çekici bir biçimde ABD borsalarıyla paralel hareket etmeye başladı.
KORELASYON ARTTI
Uzmanlar eskiye göre artan bu korelasyona ilişkin çeşitli sebepler sunuyor. Bunların başında hem geleneksel borsalardaki hem de kripto paralardaki yatırımcı sayısının artması geliyor. İki yatırımcı grubunun birbiriyle kesişiminin artmasıyla aynı korku veya risk iştahına göre hareketler yaşandığına dikkat çekiliyor. Tabii algoritmik işlemlerin kripto paralarda da payının giderek artması bu trendi güçlendiriyor.
Bunun yanında özellikle Nasdaq'ta işlem gören çeşitli teknoloji şirketlerinin bilançolarına kripto paralar eklemeye başlamasıyla da bir kaç yıl önce birbirinden bağımsız görülen geleneksel borsalar ve kripto paraların ilişkisinin kuvvetlenmesine yol açtı.
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