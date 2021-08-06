Bitcoin ve Ethereum'da yükseliş

Dört günün ardından dün yeniden 40.000 doların üzerine tırmanan Bitcoin bu seviyede tutunmaya çalışıyor.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.6 yükselişle 40.480 dolara yükseldi. Ethereum ise yüzde 3.1 değer kazanarak 2.770 dolara çıktı.

Kripto para piyasasında esen olumlu rüzgarlarda Ethereum'da yaşanan Londra hard forku etkili oldu. Yapılan güncellemeyle Ethereum işlem ücretlerinin daha stabil bir hale gelmesi bekleniyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto para biriminin 70'i son 24 saatte dolar bazında değer kazancı yaşadı.