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Haberler Kripto Para

Bitcoin ve Ethereum'da düşüş

Bitcoin 39.000 doların üzerini gördü ardından 38.000 doların altına çekildi. Günlük kaybı yüzde 2.5'i buldu. Ethereum da yüzde 1.7 değer kaybederek 2.600 dolara geriledi

21.02.2022 - 15:42 | Güncelleme: ABONE OL
Bitcoin ve Ethereum'da düşüş
HABERTURK.COM

Bitcoin 2 gün önce, 2 hafta aranın ardından 40.000 doların altına düşmesinin ardından bu seviyeye tırmanmakta zorluk çekiyor.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 2.5 değer kaybederek 37.550 dolara geriledi. Bitcoin gün içerisinde 39.300 doları aşsa da kalıcı bir yükselişe imza atamadı. Benzer şekilde Ethereum da yüzde 1.7'lik değer kaybıyla 2.600 dolara düştü.

LUNA YÜKSELDİ

Binancoin günlük yüzde 3.6 düşerken, Ripple'daki düşüş yüzde 3.4'ü, Cardano'daki (ADA) düşüş ise yüzde 2.5'i buldu. Avalanche (AVAX) yüzde 3.7'lik değer kaybıyla 77 dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto paralar arasında sadece Terra (LUNA) değer kazandı. LUNA yüzde 1.5 yükselerek 50 doların üzerini gördü.

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