Bitcoin 'Türkiye'nin çeyreğine yakın' elektrik tüketiyor

05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nin yayımladığı verilere göre Bitcoin dünya çapında yılda 64,15 terawatt saat elektrik tüketiyor. Siteye göre Bitcoin'in elektrik tüketimi, dünyanın en büyük 18. enerji tüketicisi olan Türkiye'nin çeyreğine yakın. Bu, Atatürk Barajı'nın kurulu gücünün yaklaşık üç katı
Üniversitenin yayımladığı karşılaştırma sitesinde, Bitcoin'in enerji tüketimini diğer ülkelerle de kıyaslamak mümkün.
Bazı uzmanlar ise önemli olanın, bu kripto para biriminin kullandığı enerji türlerinin karbon salımı olduğunu savunuyor.
Cambridge Üniversitesi'nden Michel Rauchs, bu karşılaştırma sitesi sayesinde insanların konuyu anlamasını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söylüyor:
"Siteyi ziyaret edenler bunun yüksek bir miktar olup olmadığına kendileri karar verebilir."
Bitcoin'i üretmek için bilgisayarlar kripto para ağına bağlanıyor ve Bitcoin'i gönderen ve alan kişilerin kayıtlarını tutma işlemlerini yapıyorlar. Bu süreçte uzun doğrulama işlemleri de yapmak gerekiyor.
Doğrulama işlemlerinin amacı, kimsenin küresel bitcoin işlem kayıtlarını gizlice değiştirmeye çalışmadığından emin olmak.
Sisteme bu şekilde katkı sunan bilgisayarlara küçük bir miktar Bitcoin hediye ediliyor.
https://www.youtube.com/watch?v=tZ6ylT4cxWY&feature=youtu.be
Bu şekilde para kazanmak isteyenler tek bir bilgisayarla değil birden fazla özel tasarlanmış bilgisayarla, hatta bir depo dolusu bilgisayarla bu işlemi gerçekleştiriyor.
Bu bilgisayarlar sürekli işlem yaptıkları için dünya çapında büyük miktarda elektrik tüketiyorlar.
Cambridge Üniversitesi'nin geliştirdiği internet sitesinin yazılımı, dünya çapında elektrik fiyatlarını ve Bitcoin üreten bilgisayarların ortalama verimliliğini de hesaba katarak ne kadar elektrik tüketildiğini gösteriyor.
PricewaterhouseCoopers denetleme şirketinden Bitcoin enerjisi uzmanı Alex de Vries de geçen yıl benzer bir internet sitesi kurmuş ve Bitcoin'in elektrik tüketimini benzer bir oranda hesaplamıştı.
BBC News'e konuşan Vries, Bitcoin'in elektrik tüketiminden daha önemli olan şeyin bu elektriğin üretiminde kullanılan enerji kaynakları olduğunu söyledi.
Bitcoin üretiminin çoğunun Çin'de gerçekleştiği ve bu üretimin de kömür santrallerinden sağlanan elektrikle gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Vries, Bitcoin'in elektrik tüketiminin verimsiz olduğunu da vurguluyor. Bitcoin ağı, büyük elektrik tüketimine rağmen 100 milyon finansal işlemi işleyebiliyor. Küresel finans sistemi iste yılda 500 milyar işlemi gerçekleştirme kapasitesine sahip. Vries buna rağmen Bitcoin'in dünyadaki tüm bankaların toplamından daha fazla enerji tükettiğini söylüyor.
Joule adlı bilimsel dergide geçen ay yayımlanan bir makaleye göre Bitcoin üretimi yıllık 22 milyon ton karbon salımına yol açıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan 2019'da yayımladığı 2017 verisine göre Türkiye'nin yıllık karbon salımı ise 526,3 milyon ton seviyesinde.
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