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Bitcoin toparlanıyor! Son dakika Fed kararı sonrası Bitocin fiyatları 17 Haziran

Hafta içerisinde üst üste sert düşüşlerin yaşandığı Bitcoin fiyatları 17 Haziran Cuma günü değer artışı yönünde ivme kazandı. Kripto para yatırımcılarının merak ettiği değerlerin başında yer alan Bitcoin bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 17 Haziran Bitcoin fiyatları...

17.06.2022 - 09:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bitocin fiyatları ne kadar? Günün ilk ışıklarıyla birlikte Bitcoin fiyatları yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki haftaya sert düşüşle başlayan kripto değerler ABD Merkez Bankası Fed tarafından faizlerin yüzde 0,75 artırılması sonrası bugün yeniden değer artışı yönünde ivme kazanmaya başladı. İşte Bitcoin fiyatları...

     

  • Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir sonraki toplantı için 75 baz puanlık faiz artırımına kapıyı açık bırakması ancak 75 baz puanlık artırımların sık hale geleceğini düşünmediğini söylemesi yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

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    Powell'ın açıklamaları Fed'in bir yanda enflasyonla mücadeleyi ciddiyetle sürdürürken diğer yandan durgunluk yaratmak istemedikleri şeklinde algılandı. Bu mesaj piyasalarda yükselişe yol açtı.

     

  • BORSALARDA YÜKSELİŞ

    ABD borsalarında Powell'ın saat 21.30'da başlayan açıklamaları sonrası yükseliş yaşandı. Açıklamalar öncesinde dünkü kapanışına yakın seyreden S&P 500 endeksinde yüzde 1.4'lük yükseliş yaşandı. Nasdaq Bileşik endeksi de Powell'ın konuşması esnasında 10.905 puandan 11.138 puana kadar yükseldi.

  • Bitcoin borsalara paralel bir şekilde saat 21.45'te 21.700 doların üzerine tırmandı. Bitcoin yeni gelen bu risk iştahıyla Salı akşamısaat 22.30 itibarıyla 22.000 doların üzerini gördü. Ardından yeniden 21.700 doların altına çekildi.

  • Bugün ise Bitcoin fiyatları 21 bin dolar 363. bin sınırına kadar yükseldi. Saat 09.00 sıralarında ise Bitcoin 358 bin lira seviyelerine kadar geriledi.

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