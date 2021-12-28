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Bitcoin 50.000 dolar civarında seneyi kapatmaya hazırlanırken 2022'ye ilişkin tahminler de yapılmaya başlandı. Ancak dünyanın en büyük kripto parasına ilişkin en dikkat çekici tahmin yazılım firması MicroStrategy'nin Kurucu ve CEO'su Michael Saylor'dan geldi.

Saylor Bitcoin'in bir noktada 6 milyon dolarlık değer ulaşmasını beklediğini belirtti. The Information'da yayımlanan röportajında Saylor bu tahmininin ne zaman gerçekleşmesini beklediğini söylemezken kişisel olarak 17.732 Bitcoin'i olduğu bilgisini paylaştı.

1.5 YILDIR ALIM YAPIYOR

Saylor'ın tahmininin gerçekleşmesi demek Bitcoin'in yaklaşık yüzde 12.000 değerlenmesi anlamına geliyor. Ayrıca dolaşımdaki mevcut Bitcoin sayısıyla, kripto paranın toplam piyasa değeri de söz konusu durumda 126 trilyon dolara yükselir.

Saylor'ın yönettiği MicroStrategy yaklaşık 1.5 yıldır Bitcoin alımı yapıyor. Firmanın şu anda 'kasasında' 122.000 Bitcoin bulunuyor. Bu miktar yaklaşık 6 milyar dolara denk geliyor.

Saylor firmasının stratejisinin yazılıma odaklanmak olduğunu ancak diğer yandan Bitcoin biriktirmeye özen gösterdiklerini belirtti.