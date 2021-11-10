Bitcoin dün sabah 68.500 doların üzerini görerek rekor kırdı. Bu rekorun ardından ise bugün kripto para piyasasına k3ar satışları hakim oldu.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.4 gerileyerek 66.450 dolara düştü. Benzer şekilde dün 4.837 dolarla rekor kıran Etherem da yüzde 2.3'lük düşüşle 4.710 dolara geriledi.

Binance Coin yüzde 2.8 değer kaybederken piyasa değeri bakımınsan ilk 10'da yer alan kripto paralar içerisinde sadece Cardano'da günlük yükseliş kaydedildi.

Cardano (ADA) yüzde 1.5'lik yükselişle 2.22 dolara tırmandı.

Günün dikkat çekici hareketlerinden birisi ise Avalanche (AVAX) yaşandı. AVAX sabah saatlerinde 94 doları görerek rekor kırdı. AVAX son 1 haftada dolar bazında yatırımcısına yüzde 31 kazandırdı.