'Bitcoin para değil'

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El Salvador salı günü Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul ederken Meksika'dan farklı bir yaklaşım geldi.

Meksika Merkez Bankası Başkanı Alejandro Diaz de Leon, Bitcoin'i bir para birimi ya da bir değişim aracı olarak görmediğini söyledi.

Bitcoin'in değer gösterme kabiliyetinin zayıf olduğunu belirten Başkan, Bitcoin'in yüksek riskli bir yatırım olduğunu söyledi. Yönetici, "Bitcoin ile mal alan biri karşılığında para ödemekten çok barter yapmış oluyor" dedi.

'VOLATİLİTE İSTENEN BİR DURUM DEĞİL'

Diaz de Leon, Bitcoin'i bir para biriminden çok değerli metallere benzettiğini de aktardı. "İnsanlar alım güçlerini kaybetmek istemezler. Günden güne %10 değişiklik gösteren bir alım gücü istenmez. Alım gücü konusunda volatilite istenen bir durum değil" şeklinde konuştu.

Diaz De Leon'un bu konudaki duruşu Ukrayna Meclisi'nin önceki akşam kabul ettiği Bitcoin'i yasal zemine oturtan kanunla uyumlu. Söz konusu yasa Bitcoin'i bir ödeme aracı olarak değil finansal varlık olarak tanımladı.