Bitcoin neden düşüyor? Son dakika bitcoin fiyatları ne kadar oldu

Bitcoin fiyatları 4 Aralık Cumartesi günü başta kripto para yatırımcıları olmak üzere ekonomi gündemini takip edip araştıranlar tarafından yakından izleniyor. Özellikle geçtiğimiz gün yaşanan sert düşüşün ardından gözler "Bitcoin fiyatları ne kadar?" ve "Bitcoin fiyatları neden düşüyor?" sorularının cevabına çevrildi. İşte merak edilen soruların cevabı ve Bitcoin fiyatlarında son durum...

BITCOIN NE KADAR OLDU?

Bitcoin (BTC) fiyatı son 3 ayda rekor kırarak 70 bin dolar bandını zorladıktan sonra 4 Aralık günü tarihi bir düşüş yaşayarak 42 bin dolara kadar geriledi. Günlük değer kaybı yüzde 20'yi bulan Bitcoin'de böylelikle 15 Mayıs'ta 33 bin dolara inilen hareketin ardından en sert volatilite yaşandı.

Analistler tarafından kritik seviye olarak gösterilen 46 bin dolarlık 200 günlük hareketli ortalamanın da altına inen BTC daha sonra kısmen toparlayarak 48 bin dolara yükseldi. 3500 dolara kadar gerileyen Ethereum da yeniden 4 bin doları zorluyor.

ByBit verilerine göre düşüşte 735 milyon dolarlık BTC uzun pozisyon likidite edilirken, saatlik hacim 1.3 milyar dolara kadar çıktı. Bitcoin piyasasının büyüklüğü ise 1 trilyon doların altına indi.

2 aylık uzun bir boğa trendinde bulunan Bitcoin'in düşüşüyle birlikte altcoinlerde de toplam 200 milyar doları aşan bir kayıp yaşandı. Shiba, Solano, Cardano, Avax, Tron gibi coinler yüzde 15-20 arasında düşerken Doge, Polkadot, Ripple gibi coinlerde yüzde 25 civarı sert düşüşler görüldü.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto para piyasasındaki düşüşle ilgili analistler iki gelişmeyi ön plana çıkarıyor. Bazı analistler birkaç aydır devam eden yükselişin ardından bir düzeltmenin beklendiğini belirtirken, Fed'in enflasyondaki geçicilik vurgusunu terk edip varlık azaltımını hızlandırması ve 2022'de yapması beklenen faiz artışlarının varlık fiyatlarını etkilediğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, ABD'de piyasa yapıcıların önde gelen kripto para borsaları FTX, Binance, Coindesk üst düzey yöneticilerinin Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nde ifadeye çağırmasının da endişe yaratmış olabileceği düşünülüyor. Komite'nin Başkanı Maxine Waters, düzenlenmemiş bir piyasa olması nedeniyle kripto paralara karşı eleştirileriyle biliniyor.