Bitcoin'de hızlı yükseliş

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.19 düşüşle $19,225.92 dolara geriledi; birimin haftalık kaybı 1.25 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 356.58 milyar dolara geriledi.
Birleşik Krallık merkezli çokuluslu bankacılık ve finansal hizmetler grubu Standart Chartered CEO'su Bill Winters, Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada, uluslararası ödeme sistemlerinin büyük bir hızla geliştiğine dikkat çekerek, bu koşullarda dijital para birimlerinin yaygın şekilde oluşturulması ve kullanıma sunulmasının "kesinlikle kaçınılmaz" olduğunu vurguladı.
Singapur Fintech (finans teknolojisi) Festivali'nde konuşan Winters, bu sistemde, "merkez bankası dijital parası"nın olduğu kadar, merkez bankaları dışı desteklenen dijital para birimlerinin de rolü olduğuna inandığını söyledi.
Winters, dijital para birimi için bu tür uygulamaların ve bir dijital para ekosistemi oluşturmanın, bir itibari para birimi, hatta büyük olasılıkla yakın zamanda bir merkez bankası dijital para birimi tarafından da türetilemeyeceğinin altını çizdi.
Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 41 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasından yedi birim düşünler arasındaydı.
Kripto para piyasalarında toplam hacim de, yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 569.42 milyar dolara gerilerken, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 3.0 milyar dolarlık artışla 111 milyar dolara yükseldi.
Toplam 7,901 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,017 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
1.Bitcoin yüzde 0.19 düşüşle $19,225.92 dolar,
2.Ethereum yüzde 0.09 düşüşle 593.82 dolar,
3.XRP yüzde 0.86 düşüşle 0.60 dolar,
4.Tether yüzde 0.40 düşüşle 0.99 dolar,
5.Litecoin yüzde 0.47 artışla 83.56 dolar,
6.Bitcoin Cash yüzde 0.27 artışla 284.63 dolar,
7.Chainlink yüzde 1.10 düşüşle 13.15 dolar,
8.Cardano yüzde 1.55 düşüşle 0.15 dolar,
9.Polkadot yüzde 0.79 düşüşle 5.03 dolar,
10.Binance Coin yüzde 0.19 artışla 29.35 dolardan işlem görüyordu.
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