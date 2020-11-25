Bitcoin rekora koşuyor

Son 24 saatte yüzde 2.77 artışla 18,797.95 dolar düzeyine çıktı ve haftalık kazancı yüzde 4.31 düzeyindeydi. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 347.57 milyar dolar düzeyindeydi.

Analistlere göre, Bitcoin ve diğer birçok kripto para birimine artan ilginin kaynağında, birçok şirketin kripto para birimini alışverişte kabul etmesi ve Wall Street Borsası'nda işlem gören bazı kurumsal şirketlerin de yatırım araçları arasına Bitcoin'i de almaları da bulunuyor.

Kripto para piyasalarında toplam hacim, hafta başında yükseldiği 565 milyar dolarlık üç yılın zirvesinden yaklaşık 5.0 milyar dolarlık düşüşle 560.98 milyar dolara döndü.

Kripto para piyasalarında gelen alımlarla, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 65'inin değeri düşerken, düşenlerden iki tanesi ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, gelen alımlarla hızla tırmanarak son 24 saatte yaklaşık 43 milyar dolarlık antışla, 239.18 milyar dolardan, 282.05 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,770 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,394 piyasadaki toplam piyasa hacminin Syüzde 61.8'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 2.46 artışla 18,761.95 dolar,

2.Ethereum yüzde 5.46 düşüşle 583.34 dolar,

3.XRP yüzde 2.39 düşüşle 0.63 dolar,

4.Tether yüzde 0.09 artışla 0.99 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.62 düşüşle 337.15 dolar,

6.Chainlink yüzde 4.27 düşüşle 15.17 dolar,

7.Litecoin yüzde 5.03 düşüşle 86.20 dolar,

8.Cardano yüzde 6.07 düşüşle 0.16 dolar,

9.Polkadot yüzde 6.66 düşüşle 5.49 dolar,

10.Binance Coin yüzde 1.37 düşüşle 32.74 dolardan işlem görüyordu.