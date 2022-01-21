ABD'de artan tahvil faizleri ve Rusya'da gündeme gelen kripto para yasağı Bitcoin'de yüzde 9'u aşan bir kayba yol açtı. Peki 21 Ocak 2021 günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu, 1 Bitcoin kaç dolar? İşte hem bu soruların cevapları hem de Ethereum, Binance Coin ve Dogecoin fiyatları...