Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin'de günün ilk saatlerinde yaşanan yükselişin ardından ekonomi verilerini yakından takip edip araştıranlar ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Ethereum ve Bitcoin ne kadar, kaç TL? Merak edip araştıranlar için güncel rakamları haberimizde derledik.

BITCOIN VE ETHEREUM KAÇ TL - KAÇ DOLAR?

Saat 13.00'de kaydedilen verilere göre Bitcoin: 20 bin 755 dolar - 378 bin 583 TL (Yüzde 7.13 artış)

Saat 13.00'de kaydedilen verilere göre Ethereum: Bin 695 dolar - 30 bin 939 TL (Yüzde 3.70 artış)