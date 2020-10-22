Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.64 artışla 12,757 dolara çıktı ve toplam piyasa hacmi 236.29 milyar dolar ile 230 milyar doları da aştı.
Küresel piyasalarda yeniden yükselmeye başlayan 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte 12 milyar dolar dolayında artışla 112.63 milyar dolara çıkarak, 100 milyar dolar sınırını geçti.
Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli ilk 100 birimden 28 birimin değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimden 1 tanesi düşenler arasındaydı.
Toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 12 milyar dolarlık artışla 374.74 milyar dolardan 386.19 milyar dolara yükseldi.
Toplam 7,483 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,782 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
1.Bitcoin yüzde 4.64 artışla 12,757.01 dolar,
2.Ethereum yüzde 4.17 artışla 394.53 dolar,
3.Tether yüzde 0.04 düşüşle 1.00 dolar,
4.XRP yüzde 2.34 artışla 0.25 dolar,
5.Bitcoin Cash yüzde 5.20 artışla 264.83 dolar,
6.Binance Coin yüzde 2.52 artışla 30.25 dolar,
7.Chainlink yüzde 4.85 artışla 10.82 dolar,
8.Litecoin yüzde 1.11 artışla 54.81 dolar,
9.Polkadot yüzde 2.78 artışla 4.15 dolar,
10.Cardano yüzde 1.05 artışla 0.10 dolardan işlem görüyordu.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "Sınırlar Ötesi Dijital Para- Makro Finansal Etkiler" başlıklı raporunda, dijital paraların yararlarına karşın belirli "risk ve zorlukları" barındırdıklarına dikkat çekilerek, yabancı dijital para birimleri ve kripto para birimlerinin, döviz ikamesinde baskı oluşturabileceği ve döviz uyumsuzluklarından kaynaklanan zayıflıkları daha da kötüleştirebileceği uyarısı yaptı.
Dijital teknolojilerde hızla devam eden gelişmelerin, yerel ve küresel ölçekte işlemler için yeni dijital para biçimlerinin benimsenmesine de hız kazandırdığına işaret edilen raporda, bunların merkez bankası dijital para birimleri ve büyük teknolojik şirketler veya platformları tarafından önerilen küresel sabit kripto paralar olduğu vurgulandı ve dijitalleşmenin geleneksel dinamiklerden farklı şekillerde para birimlerinin uluslararası kullanımını yaygınlaştıracağı da eklendi.
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