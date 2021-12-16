Bitcoin kritik seviyeyi zorluyor

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Dün akşam Fed'in faizi sabit bırakıp varlık alımlarındaki 15 milyar dolarlık kesintiyi 30 milyar dolara çıkarmasıyla gözler kripto para piyasasına çevrilmişti.

Fed'in adımları 'şahin' olarak nitelense de beklentilere paralel oldu. Beklentinin gerçekleşmesiyle Bitcoin yüzde 2.4 yükselerek 49.473 doları gördü. Şimdi gözler 50.000 dolarlık psikolojik seviyeye çevrildi.

AVAX İLK 10'A GİRDİ

Ethereum ise son 24 saatte yüzde 6 yükselerek 4.071 dolara çıktı. Günün en dikkat çekici yükselişlerden birisi ise Avalanche'da (AVAX) yaşandı. AVAX günlük yüzde 19 yükselerek 107.5 dolarlık değere ulaştı. Böylece AVAX 26.2 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 10. kripto para konumuna yükseldi.