Bitcoin kritik seviyenin altında

Bitcoin cuma günü 30.000 dolarlık psikolojik sınırın altına gerilemesinin ardından hafta sonu bu seviyeyi aşamadı.
Bugün itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 0.1 düşüşle 29.720 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 1'lik yükselişle 1.790 doların üzerine tırmandı. Mayıs sonunda 2.000 doların üzerini gören Ethereum böylece kayıplarının bir kısmını telafi etmiş oldu.
Kripto para piyasasında genel olarak sakin bir hafta sonu yaşanırken ilk 10'da sadece Solana'da yaşanan yüzde 4.3'lük, Avalanche'de (AVAX) yaşanan yüzde 7.2'lik yükselişler dikkat çekti.
ABD VERİSİYLE DÜŞTÜ
Bitcoin cuma günü 30.600 doların üzerinde seyrederken ABD'de tarım dışı istihdam verileri yayımlandı. Buna göre ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 390.000 yükseldi. Beklenti yükselişin 328 bin olarak açıklanması yönündeydi.
İş gücü piyasasındaki beklenenden güçlü performans Fed'in sıkılaşma konusunda agresif hareket etme alanı olduğuna dair görüşü kuvvetlendirdi. Dolar endeksinde yüzde 0.4'lük yükseliş yaşanırken kripto varlıklarda satış geldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!