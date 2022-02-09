JPMorgan stratejistleri, Bitcoin için 'adil fiyatı' cari piyasa fiyatının, altın ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan oynaklığı temel alarak yaklaşık yüzde 12 altında belirledilediler.

JPMorgan stratejistleri, Bitcoin'in altından yaklaşık 4 kat daha fazla oynaklık göstermesini temel alarak adil değeri 38 bin dolar civarında hesapladılar.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.3 değer kaybederek 43.349 dolara geriledi. Son 1 haftada ise yüzde 13 yükseldi.