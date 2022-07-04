Bitcoin haftaya yükselişle başladı

HABERTURK.COM

Kripto paralarda ay başından bu yana devam eden kararsız seyir bugün de devam etse de piyasalar haftaya hafif bir yükseliş eğiliminde başladı.

Bitcoin günlük yüzde 3.8 değer kazanarak 19.810 dolara çıktı. TSİ 15.10 itibarıyla Ethereum ise yüzde 2.5'lik yükselişle 1.090 doları gördü.

Binance Coin bugün yüzde 2 yükselirken, Ripple yüzde 3.2, Cardano (ADA) yüzde 3.4, Solana yüzde 4.3, Dogecoin ise yüzde 3.7 yükseldi.

Analistler ABD'de 4 Temmuz tatili olması sebebiyle kripto paralarda görece daha sakin bir gün yaşandığını ve Bitcoin'de 20.000 dolarlık kritik seviyenin takip edildiğini belirtti.