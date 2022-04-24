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Perşembe günü 43.000 doları zorlayan Bitcoin Fed Başkanı Jerome Powell'ın beklenenden şahin açıklamalarıyla yönünü aşağı çevirdi. Powell enflasyonun halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala destekleyici olduğuna işaret ederek, sıkılaşmada biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetti.

Bu açıklama kripto para piyasasında satış dalgasını beraberinde getirdi. Cuma günü 39.400 dolara gerileyen Bitcoin hafta sonu boyunca dar bir bantta hareket etti. Bugün itibarıyla günlük yüzde 0.2'lik kayıpla 39.580 dolardan işlem gördü.

Perşembe günü 3.175 dolara yükselen Ethereum ise cuma günü 2.927 dolara kadar geriledi. Bitcoin'e benzer bir şekilde son 2 günde yatay bir seyir izleyen Ethereum bugün yüzde 0.8'lik düşüşle 2.935 dolardan işlem gördü.

İLK 10'UN KAYBEDENİ AVAX

Piyasa değeri bakımından ilk 10'daki kripto parlara bakıldığında Binance Coin ve Ripple yüzde 1.1 değer kaybederken, Solana ve Terra yüzde 0.9 değer kaybetti. Cardano'daki düşüş yüzde 1.3'ü, Avalanche'daki (AVAX) düşüş ise yüzde 2'yi buldu.

İlk 100'e bakıldığında ise buradaki kripto paraların 84'ünün değer kaybı yaşadığı görüldü.