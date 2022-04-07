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Bugün kripto para piyasası genelinde düşüşler yaşandı. Bu düşüşte Fed'in, Federal Açık Piyasa Komitesinin mart ayında gerçekleştirdiği toplantısının tutanaklarının yayımlanması etkili oldu.

Tutanaklarda Fed yetkililerinin önümüzdeki toplantılarda 50 baz puanlık faiz artırımlarından ve aylık 95 milyar dolarlık bilançok küçültmeden yana oldukları görüldü.

Son toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giden Fed'in Ukrayna savaşının da etkisiyle faiz artırım konusunda artık daha agresif bir tutum sergileyeceğinin kesinleşmesi ABD tahvillerine talebi artırırken borsa ve kripto paralarda düşüşe yol açtı.

BORSALARLA GERİLEDİ

Dün Nasdaq Bileşin Endeksi yüzde 2.2, S&P 500 ise yüzde 0.98 geriledi. Son dönemde borsalarla sık sık paralel hareket eden Bitcoin ise bu sabah itibarıyla günlük yüzde 4.4 değer kaybederek 43.420 dolara geriledi.

Ethereum da benzer şekilde yüzde 3.2'lik düşüşle 3.220 dolara çekildi. Binance Coin yüzde 4.2 düşerken, Solana yüzde 7.2, Ripple yüzde 4.2, Terra (LUNA) yüzde 7.2, Cardano yüzde 5, Avalanche (AVAX) ise yüzde 5.2 değer kaybetti.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 83'ü son 24 saatte değer kaybı yaşadı.Son düşüşlere rağmen Bitcoin son 1 ayda yüzde 12, Ethereum ise yüzde 25 değer kazandı.