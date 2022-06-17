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Fed'in önceki gün 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin ardından Bitcoin'deki 20.000-22.000 dolar arasındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Dünyanın en büyük kripto parası faiz artırımının ardından önce 20.200 dolara gerilemiş ardından 22.000 doların üzerine tırmanmıştı.

Dün gece Bitcoin 20.265 dolara kadar geriledi. Bu sabah ise yeniden 21.120 dolara çıktı. Son yükselişine rağmen Bitcoin günlük olarak yüzde 2.8'lik kayba imza attı.

Ethereum ise sabah itibarıyla yüzde 4.9'luk düşüşle 1.108 dolardan işlem gördü.

RESESYON ENDİŞELERİ

Küresel piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın 75 baz puanlık artırımların olağan hale gelmesini beklemediğini belirtmesiyle kısmi bir rahatlama yaşasa da atılan parasal sıkılaştırma adımlarının ABD'de resesyona neden olabileceğine yönelik endişeler dün borsalarda düşüşe yol açtı. S&P 500 endeksi dün yüzde 3.25, Nasdaq bileşik endeksi yüzde 4.08 ve Dow Jones ise yüzde 2.42 düştü.

RIPPLE YÜKSELDİ

Son dönemde ABD borsalarıyla paralel hareket eden kripto paralar da bu satış dalgasından etkilendi.

Bugün Binance Coin yüzde 0.9 düşerken, Cardano (ADA) yüzde 0.7 değer kaybetti. Ripple ise yüzde 3.5 yükseldi. Solana yüzde 3.09, Dogecoin yüzde 1.3, Polkadot yüzde 6.9, Avalanche (AVAX) ise bu sabah itibarıyla yüzde 3.2 düşüş yaşadı.