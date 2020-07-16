Twitter'da birçok popüler kişinin hesapları hacklendi. Aralarında Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, Michael Bloomberg ve Jeff Bezon gibi isimler ile Uber ve Apple gibi kurumsal hesapların da bulunduğu bir çok hesap hacklendi. Paylaşılan mesajlarda iki katını geri göndermek vaadiyle kullanıcıların verilen dijital adreslere Bitcoin göndermesi istendi. Twitter konu üzerinde çalışıldığı yönünde bir açıklama yaparken, olayı gerçekleştiren dolandırıcı veya dolandırıcıların TSİ 01.00 itibariyle elde ettikleri kazanç 100 bin doları aşmış durumda
TWİTTER'DA HACKER ŞOKU!
Uber, Apple, Square'in Nakit Uygulaması ve milyarderler Bill Gates, Jeff Bezos ve Elon Musk'un yanı sıra çok sayıda kripto para birimi borsa ve haber sitesi de dahil olmak üzere bir dizi kripto para dolandırıcılığının bir parçası olarak Çarşamba günü birkaç yüksek profilli Twitter hesabı saldırıya uğradı ve hacklendi.
İlk olarak Bill Gates ve Elon Musk'ın hesaplarından başlayan tweet dalgası, daha sonra Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama, rapçi Kanye West ve milyarderler Michael Bloomberg ile Jeff Bezos gibi isimlerin hesaplarından devam etti.
Bu kişilerin yanı sıra Uber ve Apple gibi kurumsal hesaplardan da dolandırıcılık amaçlı paylaşımlar yapıldı. Paylaşımların tamamında verilen dijital adreslere kişilerin Bitcoin göndermeleri istendi ve yarım saat içerisinde gönderilen tutarın iki katını alacakları vaat edildi.
Hackerlar, Çarşamba günü onlarca yüksek profilli Twitter hesabı devraldı ve onları Bitcoin'e binlerce dolar göndermeye çağıran mesajlar yayınlamak için kullandı.
Görünüşe göre bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen Uber, Apple, Cash App, Bill Gates, Kanye West ve Elon Musk gibi hesaplar, insanların Bitcoin'e 1.000 dolarlık katkılarını ikiye katlayacaklarını iddia eden Tweetler yayınladı.
Söz konusu Bitcoin hackerlarının hesaplarına TSİ 01.00 itibariyle 110 bin dolardan fazla para gönderildiği tespit edildi.
TWİTTER'DAN HACKLENEN HESAPLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Hacklenen kurumsal ve yüksek profilli hesaplarla ilgili Twitter'dan ilk açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Twitter'daki hesapları etkileyen güvenlik olayının farkındayız. Durumu araştırıyoruz ve düzeltmek için adımlar atıyoruz. Kısa süre içerisinde herkesi bilgilendireceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Hack operasyonunun hangi boyutta olduğu ve neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Ancak ABD medyası, Twitter'ın giriş mekanizmasında ciddi bir güvenlik açığı bulunmuş olabileceği veya kullanılan üçüncü parti bir yazılımın güvenlik açığı yaratmış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor. Bunların dışında ise hackerların bir Twitter çalışanının kullandığı panele erişim sağlamış olabileceği değerlendiriliyor.
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