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Dün gece 44.660 dolara kadar yükselen Bitcoin bu öğlen itibarıyla 44.000 dolarlık psikolojik seviyenin üzerinde tutunmaya çalışıyor. TSİ 13.15 itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 0.2'lik yükselişle 44.085 dolardan işlem görüyor.

Ethereum ise günlük yüzde 1.3'lük yükselişle 3.131 dolara çıktı.

Avalanche (AVAX) ise dikkat çekici yükselişini bugüne de taşıdı. AVAX son 24 saatte yüzde 7.5 değer kazanarak 94.5 doları aştı. 23.2 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 9. kripto para konumuna yükseldi.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 68'i son 24 saatte değer kazancına imza attı. Kripto paraların toplam piyasa değeri günlük yaklaşık 100 milyar dolar artarak 1 trilyon 988 milyar dolara çıktı.