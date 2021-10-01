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Bitcoin 22 Eylül'de kısa bir süreliğine 40.000 doları görmesinin ardından 41.000-45.000 aralığında bir seyir izlemeye devam ediyor.

Kripto para piyasasında bu hafta büyük fiyat hareketlerine yol açacak bir haber akışı olmadı. Dolayısıyla Bitcoin hafta genelinde yatay bir seyir izledi. Bu sabah itibarıyla dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 0.5 değerlenerek 43.720 dolara çıktı.

Ethereum ise yüzde 0.5 gerileyerek 3.008 dolara düştü.

Bugün yüzde 2.1 yükselen Binance Coin ise piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto paralar arasında son 1 haftada tek değer kazanan para oldu. Binance Coin 1 haftada yüzde 4.7 yükseldi.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 71'i dolar bazında yükseliş kaydetti.