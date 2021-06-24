Önceki gün 29.000 doların altına düşen, dün ise 34.750 dolara kadar yükselen Bitcoin'de bugün itibarıyla dalgalanmalar nispeten duruldu.

TSİ 15.30 itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.2 değer kaybederek 33.920 dolara geriledi.

Ethereum ise yüzde 1.5'lik düşüşle 1980 dolara indi. Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 52'si son 24 saatte dolar bazında değer kazandı.