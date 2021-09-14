Dün kripto para piyasasına Litecoin'le ilgili yayılan manipülatif haber damga vurdu.
Uluslararası basın bülteni sunma platformu GlobalNewswire'a Walmart'ın 1 Ekim'den itibaren online mağazalarında Litecoin kabul edeceğini açıkladığı bir bülten düştü.
Litecoin Twitter hesabında da bu bülten paylaşılınca uluslararası haber ajansları Walmart'ın Litecoin kabul edeceğini dünya basınına servis etti. Ancak söz konusu haber Walmart tarafından yalanlandı.
Bu esnada Litecoin 175 dolardan 17 dakikada 233 dolara çıktı. Bu sabah itibarıyla ise yeniden 177 dolara geriledi.
44 BİNİN ALTINA İNMİŞTİ
Haberin etkisiyle Bitcoin de dün önce 44.760 dolardan 46.345 dolara yükseldi. Ardından 43.591 dolara geriledi.
Bitcoin bu sabah itibarıyla ise son 24 saatte yüzde 1.2 yükselerek 45.234 dolara tırmandı. Ethereum da benzer şekilde yüzde 1.1'lik yükselişle 3.293 dolara çıktı.
Cardano'da (ADA) ise heyecanla beklenen 'Alonzo' hard forkunun başarıyla tamamlanmasının ardından dün yüzde 10'luk kayıp yaşanmıştı. Bu sabah itibarıyla ADA'da kan kaybı devam etti. Güncelleme öncesi 2.78 seviyesinde olan ADA bu sabah 2.38'e kadar geriledi.
CARDANO'DA KÂR SATIŞLARI
Bu düşüşte güncellemenin başarısız olması değil tam olarak beklentileri karşılaması etkili oldu. Cardano güncellemeden önceki 1 ayda yaklaşık yüzde 44 değer kazanmıştı. Güncellemenin başarılı şekilde tamamlanmasıyla k3ar satışları gelmeye başladı.
Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 64'ü son 24 saatte dolar bazında yükseliş kaydetti.
Dün yaşanan büyük manipülasyonun ardından bugün yatırımcının ne kadar iştahlı davranacağı takip edilecek. Bunun aynında bugün açıklanacak ABD ağustos ayı enflasyonu da kripto paraların seyrinde etkili olabilir.
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