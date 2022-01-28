Bitcoin'de toparlanma

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Fed Başkanı Jerome Powell'ın beklenenden şahin açıklamaları üzerine dün Bitcoin 35.600 dolara kadar geriledi.

Bugün ise çok güçlü olmasa da Bitcoin'de bir toparlanma yaşandı. Bitcoin yüzde 1.8'lik yükselişle 37.450 doları gördü.

Bitcoin'deki hafif yükseliş bu öğlen itibarıyla henüz piyasa geneline yayılmadı. Ethereum günlük yüzde 1.3 değer kaybıyla 2.390 dolara geriledi. Cardano'daki (ADA) düşüş ise yüzde 2.5'i buldu.

Önceki akşam Fed Başkanı Jerome Powell mart ayında faiz artırımına gidecekleri yönünde güçlü bir sinyal verirken, varlık alım programını bitirmenin vaktinin de geldiğini belirtti.

PİYASA YÖN ARAYIŞINDA

Bu açıklamalar ABD tahvil getirilerini yükseltirken daha riskli olarak görülen kripto varlıklardan kaçışa yol açtı.

Analistler piyasanın yön arayışında olduğunu belirtirken Bitcoin'de 35.000 doların destek, 41.000 doların ise direnç seviyeleri olarak takip edildiğini ifade etti.