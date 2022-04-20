HABERTURK.COM

Pazartesi günü 38.700 doların altına gerileyen Bitcoin'de toparlanma yaşanıyor. Bitcoin sabaha karşı 41.600 doların üzerini gördü. Günlük yükseliş yüzde 1.5'i buldu.

Bitcoin aylık olarak kayıplarını silse de 2022 genelinde şu ana kadar yatırımcısına dolar bazında yüzde 13 kaybettirdi.

Dün 3.030 dolara gerileyen Ethereum ise yeniden 3.100 doların üzerini gördü. Binance Coin yüzde 0.4'lük yükselişle yatay bir seyir izlerken Solana'daki yükseliş yüzde 5.4'ü buldu. Ripple ise yüzde 1 değer kaybetti.

Kripto paralar son dönemde olduğu gibi yeniden Nasdaq ile paralel hareket etme eğilimi gösterdi. Nasdaq Bileşik Endeksi dün yüzde 2.1 değer kazandı.