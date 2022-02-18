Bitcoin'de sert düşüş

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Bitcoin 44.000 dolarlık kritik seviyeyi kalıcı olarak kıramadı ve sert bir düşüş yaşadı. Dünyanın en büyük kripto parası bu sabah itibarıyla 40.630 dolara geriledi.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 7 değer kaybetti. Analistler Ukrayna merkezli jeopolitik riskler ve Fed'den agresif faiz artırımı beklentisinin Bitcoin'in yükselişini durdurduğunu ve satış getirdiğini belirtti.

Benzer şekilde Ethereum da yüzde 5.8 değer kaybederek 2.891 dolara geriledi. Binance Coin'deki kayıp yüzde 4.8'i bulurken, Ripple ve Cardano (ADA) yüzde 4.1 düştü. Solana yüzde 5.1, Avalanche (AVAX) ise yüzde 6.2 geriledi.

Kripto paraların toplam piyasa değeri de son 24 saatte 110 milyar dolar eriyerek 1 trilyon 850 milyar dolara geriledi.