Bitcoin fiyatları 4 Aralık Cumartesi günü başta kripto para yatırımcıları olmak üzere ekonomi gündemini takip edip araştıranlar tarafından yakından izleniyor. Bitcoin'de yaşanan dalgalanmanın ardından yatırımcıların gözü "Bitcoin fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabına çevrildi. İşte merak edilen soruların cevabı ve Bitcoin fiyatlarında son durum...
BITCOIN NE KADAR OLDU?
Dün 40.000 doların altını gören Bitcoin bu sabah yeniden 42.000 doların üzerine tırmandı. 11 Ocak 2022 Salı yani bugün 14:30 sularında Bitcoin 41.792 dolara düştü.
BITCOIN 40.000 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ
Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre; Bitcoin'de geçen hafta Fed tutanaklarının yayımlanmasının ardından sert bir düşüş yaşanmıştı. Tutanaklar yayımlanmadan önce 46.500 dolar seviyesinde olan Bitcoin dün 40.000 doların altına geriledi. Ancak buradan gelen tepki alımlarıyla bu sabah yeniden 42.000 dolar yükseldi.
Görüldüğü gibi Fed açıklamaları ve hamleleri kripto para piyasasında altından daha fazla yankılanıyor. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü Bitcoin ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
'TEPKİ HENÜZ KUVVETLİ DEĞİL'
"Kripto paralar hem Kazakistan’daki olayların madencilik faaliyetleri üzerinde büyük aksamalara yol açması hem de küresel piyasalardaki Fed kaynaklı risk iştahı yakından takip ediyor. Türkiye’de ise kripto para kazançlarına %40 vergi getirileceği iddialarının asılsız çıkması sonrası yasa taslağı için ABD-İngiltere ve Japonya’daki çalışmaların izleneceği söylendi.
Teknik olarak dip seviyelere yakın olduğumuz görüntüsü grafiklerde belirginleşiyor. Bu nedenle Bitcoin’in de 40.000$ bölgesinden 42.000$ seviyelerine tepki yapmaya başladığını görsek de henüz güçlü olmadıklarını söyleyebiliriz. Yine de kısa vadede 38.000$ bölgesi riski devam etse de spot işlemlerde bu dalgalanmalar önemsenmez. Bu nedenle Bitcoin için 45.000-46.000$ bölgesine tepki şansı sürüyor."
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