Bitcoin'de kararsız seyir

UST ve LUNA krizinin etkileri yavaş yavaş azalsa da Bitcoin 30.000 dolarlık kritik seviyeyi henüz kalıcı olarak kıramadı.
Bitcoin pazartesi sabaha karşı 31.000 doların üzerini görmüş ancak ardından düşüşe geçmişti. Hafta boyunca şu ana kadar Bitcoin 30.000 dolar civarında bir seyir izledi.
Dün gece Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.
Bu açıklamalar öncesinde Bitcoin 30.600 doların üzerini görmüştü ancak bu sabah itibarıyla 29.900 dolar geriledi.
PİYASA GENELİNDE GERİLEME
Bugün yeniden 30.000 dolarlık psikolojik seviyenin kalıcı olarak aşılıp aşılamadığı takip edilecek.
Bu sabah itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 1.7 değer kaybederken, Etherem da benzer şekilde yüzde 1.8'lik düşüşle 2.040 dolara geriledi. Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto parların büyük çoğunluğu günlük yüzde 1 ila 2 arasında kayıp yaşadı.
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