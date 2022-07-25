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Piyasalar Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına odaklanırken kripto paralar doların güçlenmesiyle haftaya düşüşle başladı. Bitcoin sabah saatlerinde 5 gün aranın ardından yeniden 22.000 doların altını gördü. Dünyanın en büyük kripro parasındaki düşüş yüzde 3.5'i buldu.

Fed'in bu hafta, ABD'de haziranda yüzde 9.1 ile 40 yılın zirvesine yükselen enflasyonu dizginlemek amacıyla politika faizinde 50 veya 75 baz puan artırıma gitmesi bekleniyor. Piyasalar bu kararı beklerken dolar haftaya güçlenerek başladı. Sabah saatlerinde Euro/dolar 1.02'nin altını gördü.

Bir yandan faiz artırımlarının devamı beklenirken diğer taraftan resesyon endişelerinin piyasaya hakim olmasıyla kripto paralarda ise zayıf bir risk iştahı gözleniyor.

PİYASA GENELİ DÜŞTÜ

Ethereum haftanın ilk gününe yüzde 1.59'luk düşüşle 1.516 dolardan başladı. Binance Coin yüzde 3.2 gerileyerek 352 dolara, Ripple ise yüzde 3.8'lik değer kaybıyla 0.34 dolara geriledi. Cardano yüzde 4.7, Solana yüzde 6.4, Dogecoin ise yüzde 5.5 düştü.

Son düşüşlerle kripto paraların toplam piyasa değeri bu sabah itibarıyla 1 trilyon 6 milyar dolara geriledi.