Geçen hafta 68.789 dolarla rekor seviyeye yükselen Bitcoin bu haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 satte yüzde 5.6 düşerek 56.370 dolara düştü. Haftalık kaybı ise yüzde 13'ü buldu.

Benzer şekilde geçen hafta 4.891 dolarla tarihi zirvesini gören Ethereum da son 24 saatte yüzde 4.5 değer kaybederek 40.54 dolara geriledi. Bugün Ethereum'un 4000 doların üzerinde tutunup tutunamayacağı takip edilecek.

Kripto paralardaki bu hafta yaşanan düşüşlerde geçen haftaki rekorun ardından gelen kâr satışları etkili oldu.

Bu sabah itibarıyla piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 87'sinde günlük değer kaybı yaşandı. İlk 100'de en dikkat çekici yükseliş ise Decentraland'de (MANA) yaşandı.

Sanal dünya Decentraland'in parası olan MANA 1 günde yüzde 21 değer kazandı.