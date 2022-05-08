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Kripto paralarda perşembe başlayan düşüş hafta sonu da devam etti. Yüzde 4 değer kaybeden Bitcoin sabah saatlerinde 34.400 doların altını gördü.

Benzer şekilde yüzde 5 değer kaybeden Ethereum da 2.550 dolara geriledi. Binance Coin'deki düşüş yüzde 4.3'ü bulurken, Ripple yüzde 4, Solana yüzde 3.9, Cardano yüzde 3.7, Terra yüzde 10.4, Dogecoin ise yüzde 1.4 değer kaybetti.

Çarşamba akşamı Fed politika faizini 50 baz puan indirirken, Fed Başkanı Jerome Powell sonraki toplantılar için 75 baz puanlık indirimi aktif olarak tartışmadıklarını belirtti. Powell enflasyonu indirme hedeflerini koruduklarını belirtse de 'yumuşak inişin halen mümkün' olduğunu belirtti.

OLUMLU ETKİ KISA SÜRDÜ

Bu açıklamalar beklenenden daha az şahin bulununca Bitcoin çarşamba akşamı 40.000 doları zorladı. Ancak Powell'ın açıklamalarına rağmen perşembe günü Fed'in enflasyonla mücadele için sert sıkılaşma adımları atmak zorunda kalabileceğine yönelik öngörüler ağır basmaya başladı.

Perşembe günü Nasdaq yüzde 4.99 düşerken son zamanda ABD borsalarına borsalarına paralel ilerleyen Bitcoin'de de sert düşüş yaşandı.

Son düşüşlerle beraber Bitcoin yatırımcısına dolar bazında son 1 haftada yüzde 8.5 kaybettirmiş oldu. Ethereum ise son 1 haftada yüzde 7.9 düştü.