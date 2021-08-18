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Cumartesi ve pazartesi günleri 48.000 doları zorlayan Bitcoin bu seviyenin kırılamamasıyla dünden itibaren düşüşe geçti.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.1'lik değer kaybıyla 45.300 dolara geriledi. Ethereum'daki düşüş ise yüzde 3.7'yi buldu. Ethereum 3.060 dolara kadar geriledi.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 89'u son 24 saatte dolar bazında değer kaybı yaşadı.

Bu düşüşlerde uzun süreli yükselişlerden sonra gelen kâr satışları etkili oldu.