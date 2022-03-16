Bitcoin'de ani sıçrama ve düşüş

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Kripto para piyasalarında sabah karşı büyük hareketlilik yaşandı. TSİ 4.45 civarında 39.200 dolardan işlem gören Bitcoin bir anda hızlı bir yükselişe geçti.

Bitcoin 5.20 itibarıyla 41.460 dolara kadar çıktı. Ancak bu seviyede tutunamadı ve hızla düşüşe geçti. 1 saat içinde 39.250 dolara geri döndü.

Saat 8.45 itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 1 yükselişle 39.350 dolardan işlem görüyor.

Benzer saatlerde Ethereum da önce 2.600 dolardan 2.722 dolara çıktı ardından 2.625 dolara geri döndü.

ASYA PİYASALARIYLA YÜKSELDİ

Bu sıçrayışa neden olacak bir haber akışı yaşanmazken, hareketliliğin Çin piyasasının açılış saati civarına gerçekleşmesi dikkat çekti.

Çin'de koronavirüs vakaları 3 bini aşarak son 2 yılın zirvesine yükselirken ülkede bölgesel olarak yeniden kısıtlamalar getirildi. Şanghay ve Hong Kong borsalarında ise bugün sert yükselişler yaşandı.

Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 3.5 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi'ndeki yükseliş yüzde 6.5'i aştı.